Max Verstappen e Lewis Hamilton colidiram na primeira volta do Grande Prémio da Grã-Bretanha.



O piloto da Red Bull ficou fora da corrida e necessitou de receber assistência médica numa ambulância. Por sua vez, o britânico ficou com o carro danificado e apesar de ter continuado em prova, foi penalizado em dez segundos.



O acidente, que obrigou à interrupção da corrida, encontra-se sob investigação depois de Christian Horner ter contactado a FIA. Toto Wolf já expôs o argumento da Mercedes via e-mail.



Recorde-se que o holandês é o líder do mundial de pilotos com 185 pontos enquanto o corredor da Mercedes é segundo com 150.



