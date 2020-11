Romain Grosjean não ganhou neste domingo para o susto. Teve um aparatoso acidente no Grande Prémio do Bahrein em Fórmula 1. O carro ficou em chamas, partiu-se ao meio mas, apesar disso, o piloto francês saiu do local pelo próprio pé.

Ileso? Quase. Com queimaduras ligeiras nas mãos e nos tornozelos, mas relativamente bem, como o próprio fez questão de dizer num vídeo gravado no hospital onde está a recuperar. «Olá a todos. Só para dizer que estou bem. Quer dizer, mais ou menos bem», começou por dizer.

Grosjean assumiu que as consequência não foram piores devido à existência do sistema que protege os pilotos ao nível da cabeça desde há alguns anos. «Eu não era a favor do Halo há alguns anos, mas sem isso não estaria a falar convosco.»

O piloto da Team Haas terminou a brincar. «Espero que em breve possa escrever-vos algumas mensagens», disse enquanto olhava para as mãos.