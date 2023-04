A Arma dei Carabinieri, força armada de Itália, anunciou nesta terça-feira a detenção de quatro suspeitos por roubo de relógios valiosos.

Esses suspeitos, acreditam as autoridades, são os mesmos que participaram a 18 de abril do ano passado, em Viareggio, numa perseguição a Charles Leclerc - pode vê-la no vídeo em baixo - que terminou com o roubo de um relógio de luxo suíço avaliado em 2 milhões de euros ao piloto da Ferrari.

De acordo com a descrição das autoridades, Leclerc foi perseguido durante alguns quilómetros entre Forte dei Marmi e Viareggio e foi depois assaltado por dois suspeitos que utilizavam uma scooter e que estaria a agir em concentração mais duas pessoas - um homem e uma mulher - que viajavam a bordo de um SUV.

Segundo a imprensa italiana, o roubo do relógio aconteceu após Charles Leclerc ter sido interpelado para tirar uma selfie. Quando deu conta da falta do relógio, os assaltantes já tinham deixado o local e seguido viagem para Nápoles. O relógio, que teria a assinatura do piloto de Fórmula 1, ainda não terá sido recuperado.