Após duas semanas de paragem, a Fórmula 1 está de regresso, com o Grande Prémio de Miami e a Ferrari preparou uma edição especial para esta corrida.

Através das redes sociais, a equipa italiana apresentou o equipamento para este fim de semana, vestido pelos pilotos (Lewis Hamilton e Charles Leclerc). Azul e branco foram as cores escolhidas pela Ferrari, recordando que estas eram precisamente as cores com que a «scuderia» deu início à sua prestação no Mundial (1950).

