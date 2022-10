Não foi uma corrida fácil para Pierre Gasly, este Grande Prémio do Japão. O piloto francês «deu de caras» com um trator na pista, depois de já atingido por uma das barreiras do acidente de Carlos Sainz.

O carro do piloto da Alpha Tauri teve mesmo que ter a sua parte dianteira substituída nas boxes.

Gasly já se pronunciou publicamente nas redes sociais sobre o sucedido.

«Fico feliz em ir para casa em segurança esta noite. Pelo respeito ao Jules, toda a sua família e pela nossa segurança, nunca deve estar nenhum trator na pista em tais condições com tão pouca visibilidade», escreveu o francês de 26 anos.