O Mundial de Fórmula 1 está ao rubro, com seis pontos a separarem o líder Max Verstappen do segundo calssificado, Lewis Hamilton.

E se por essa razão é expectável que o GP dos Estados Unidos da América seja bem quentinho, já não era tão previsível que a competição começasse a aquecer logo… nos treinos livres.

Mas foi precisamente isso que aconteceu entre os dois pilotos que estão a disputar o título Mundial, com Hamilton a apertar Verstappen e o holandês a reagir com o dedo do meio e um «estúpido, idiota!», enquanto no rádio, a equipa lhe pedia calma: «Ignora-o».

Promete a corrida agendada para as 20h de domingo.