F1: Hamilton e Norris dividem protagonismo nos treinos livres em Monza
Britânico da Mercedes foi o mais rápido na primeira sessão e o piloto da McLaren respondeu na segunda, num dia marcado por bandeiras vermelhas e erros em pista
A McLaren e a Mercedes dividiram protagonismo no primeiro dia de treinos livres do Grande Prémio de Itália, em Monza.
Lewis Hamilton foi o mais rápido na primeira sessão, enquanto Lando Norris fechou esta sexta-feira no topo da tabela de tempos na segunda sessão de treinos livres.
Esta manhã, o piloto britânico da Mercedes registou 1:20.117 minuto com pneus macios, garantindo a liderança de um improvável 1/2 para a Ferrari, com Charles Leclerc logo atrás. O treino ficou ainda marcado por algumas saídas de pista e pela estreia de jovens como Alex Dunne (McLaren) e Paul Aron (Alpine).
FP1 CLASSIFICATION
FP1 CLASSIFICATION

Lewis Hamilton tops the timesheets in his first session as a Ferrari driver at Monza
À tarde, a McLaren respondeu. Norris rodou em 1:21.012 minuto para ser o mais rápido, seguido novamente por Leclerc e por Carlos Sainz (Williams), com a sessão a ser interrompida após um despiste do jovem italiano Kimi Antonelli, que causou bandeira vermelha. Oscar Piastri ainda liderou nos primeiros minutos, mas terminou atrás do colega de equipa no
FP2 CLASSIFICATION
A corrida em Monza está marcada para este domingo, 7 de setembro, às 14h.