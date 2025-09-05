A McLaren e a Mercedes dividiram protagonismo no primeiro dia de treinos livres do Grande Prémio de Itália, em Monza.

Lewis Hamilton foi o mais rápido na primeira sessão, enquanto Lando Norris fechou esta sexta-feira no topo da tabela de tempos na segunda sessão de treinos livres.

Esta manhã, o piloto britânico da Mercedes registou 1:20.117 minuto com pneus macios, garantindo a liderança de um improvável 1/2 para a Ferrari, com Charles Leclerc logo atrás. O treino ficou ainda marcado por algumas saídas de pista e pela estreia de jovens como Alex Dunne (McLaren) e Paul Aron (Alpine).

FP1 CLASSIFICATION

Lewis Hamilton tops the timesheets in his first session as a Ferrari driver at Monza 🇮🇹🤩#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/6v5vt0AGKT — Formula 1 (@F1) September 5, 2025

À tarde, a McLaren respondeu. Norris rodou em 1:21.012 minuto para ser o mais rápido, seguido novamente por Leclerc e por Carlos Sainz (Williams), com a sessão a ser interrompida após um despiste do jovem italiano Kimi Antonelli, que causou bandeira vermelha. Oscar Piastri ainda liderou nos primeiros minutos, mas terminou atrás do colega de equipa no

A corrida em Monza está marcada para este domingo, 7 de setembro, às 14h.