A McLaren e a Mercedes dividiram protagonismo no primeiro dia de treinos livres do Grande Prémio de Itália, em Monza.

Lewis Hamilton foi o mais rápido na primeira sessão, enquanto Lando Norris fechou esta sexta-feira no topo da tabela de tempos na segunda sessão de treinos livres.

Esta manhã, o piloto britânico da Mercedes registou 1:20.117 minuto com pneus macios, garantindo a liderança de um improvável 1/2 para a Ferrari, com Charles Leclerc logo atrás. O treino ficou ainda marcado por algumas saídas de pista e pela estreia de jovens como Alex Dunne (McLaren) e Paul Aron (Alpine).

À tarde, a McLaren respondeu. Norris rodou em 1:21.012 minuto para ser o mais rápido, seguido novamente por Leclerc e por Carlos Sainz (Williams), com a sessão a ser interrompida após um despiste do jovem italiano Kimi Antonelli, que causou bandeira vermelha. Oscar Piastri ainda liderou nos primeiros minutos, mas terminou atrás do colega de equipa no 

A corrida em Monza está marcada para este domingo, 7 de setembro, às 14h. 

RELACIONADOS
Max Verstappen: «Ferrari? Nunca digo nunca»
Fórmula 1: GP do Mónaco confirmado até 2035
CEO da Fórmula 1 confirma interesse de Portugal: «Há pouquíssimas vagas»
Fórmula 1: Ferrari com pintura especial em homenagem a Niki Lauda