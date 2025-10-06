A Fórmula 1 e a Moto GP estão cada vez mais próximas de regressar a Portugal!

O vice-presidente de Cascais e candidato da Coligação Viva Cascais [PSD/CDS-PP], Nuno Piteira Lopes, reuniu, esta segunda-feira, com o Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado, para apresentar um plano para o regresso de ambas as modalidades ao Autódromo do Estoril.

«Em 2026 faz 30 anos que se realizou o último Grande Prémio no Estoril. É nessa altura que queremos iniciar uma nova etapa deste icónico circuito mundial, ficando com a gestão deste equipamento. Sendo público que o Governo está a negociar o regresso da competição a Portugal, caso ganhe as eleições do próximo dia 12 de outubro, iremos batalhar para conseguir trazer a F1 de volta ao Estoril», disse Nuno Piteira Lopes.

«Teremos total disponibilidade para fazer todas as intervenções necessárias, em conjunto com parceiros privados, de forma que seja possível o regresso da Fórmula 1 em 2028 – posso assegurar que se for em Portugal – o Autódromo do Estoril será palco desta competição em 2028», acrescentou.

Na reunião, Nuno Piteira Lopes mostrou o objetivo de trazer a Fórmula 1 ao Autódromo do Estoril em 2028 e Moto GP em 2027.