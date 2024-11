A impressionante vitória de Max Verstappen no Grande Prémio de São Paulo colocou o piloto da Red Bull à beira do seu quarto título mundial consecutivo de Fórmula 1.



Numa altura em que restam apenas três etapas até ao fim da temporada (Las Vegas, Catar e Abu Dhabi), Verstappen pode sagra-se campeão já este fim-de-semana, nos Estados Unidos, mediante as seguintes condições:

-Se Verstappen terminar à frente de Norris em qualquer posição;

-Se Norris for 2º (18 pontos), Verstappen precisa de ser 3º com a volta mais rápida (16 pontos);

-Se Norris for 3º (15 pontos), Verstappen precisa de ser 4º com a volta mais rápida (13 pontos);

-Se Norris for 4º sem a volta mais rápida (12 pontos), Verstappen precisa de ser 5º (10 pontos);

-Se Norris for 5º sem a volta mais rápida (10 pontos), Verstappen precisa de ser 6º (8 pontos);

-Se Norris for 6º sem a volta mais rápida (8 pontos), Verstappen precisa de ser 7º (6 pontos);

-Se Norris for 7º sem a volta mais rápida (6 pontos), Verstappen precisa de ser 8º (4 pontos);

-Se Norris for 8º sem a volta mais rápida (4 pontos), Verstappen precisa de ser 9º (2 pontos);

-Se Norris for 9º ou pior (2 pontos ou menos), Verstappen será campeão independentemente da sua posição;

Caso restem dúvidas, Verstappen conquistará o seu quarto título mundial em Las Vegas se terminar a corrida com 60 pontos ou mais de vantagem sobre Norris na classificação. Isto porque restam apenas 86 pontos para disputar, repartidos entre as próximas três corridas, o que equivale a um máximo de 26 pontos em cada um dos três grandes prémios, mais oito no Sprint final do ano no Qatar.

Ou seja, Verstappen pode conquistar o título mesmo se terminar atrás de Norris, desde que não seja superado pelo piloto da McLaren por mais de dois pontos. Se ambos não pontuarem, o piloto da Red Bull também terminará o fim de semana como tetracampeão.