Lewis Hamilton vai trabalhar com um novo engenheiro de corrida na temporada de 2026, depois de a Ferrari ter confirmado a saída de Riccardo Adami dessa função.

O técnico italiano foi integrado na estrutura da Academia da Scuderia, pondo fim a uma parceria que durou apenas um ano e que ficou marcada por várias trocas de palavras tensas via rádio.

Adami, que tinha sido engenheiro de Carlos Sainz, passou a trabalhar com Hamilton em 2025, quando o sete vezes campeão do mundo ocupou o lugar do espanhol na equipa de Maranello. Contudo, a primeira época do britânico ao volante do Ferrari revelou-se complicada e levou a direção da equipa a reformular o seu os técnicos.

Num comunicado divulgado esta sexta-feira, a Ferrari anunciou que Riccardo Adami passa a desempenhar o cargo de responsável pela Scuderia Ferrari Driver Academy e pelos testes com carros antigos, destacando a sua experiência em pista e o conhecimento acumulado na Fórmula 1 como mais-valias para o desenvolvimento de jovens talentos.

A marca italiana agradeceu ainda o contributo do engenheiro ao longo dos últimos anos e desejou-lhe sucesso nas novas funções.

A Ferrari acrescenta que o nome do novo engenheiro de corrida do monolugar número 44, o de Hamilton, será anunciado «em devido tempo».

Riccardo Adami iniciou a carreira na Fórmula 1 no início dos anos 2000, na Minardi, acompanhando a equipa na transição para Toro Rosso, onde trabalhou com pilotos como Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo. Em 2015, ingressou na Ferrari, voltando a colaborar com Vettel, antes de assumir funções ao lado de Carlos Sainz e, mais recentemente, de Lewis Hamilton.