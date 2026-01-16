F1: Hamilton muda de engenheiro de corrida na Ferrari para 2026
Riccardo Adami vai funções na Academia da «Scuderia» após época marcada por tensão nas comunicações
Lewis Hamilton vai trabalhar com um novo engenheiro de corrida na temporada de 2026, depois de a Ferrari ter confirmado a saída de Riccardo Adami dessa função.
O técnico italiano foi integrado na estrutura da Academia da Scuderia, pondo fim a uma parceria que durou apenas um ano e que ficou marcada por várias trocas de palavras tensas via rádio.
Adami, que tinha sido engenheiro de Carlos Sainz, passou a trabalhar com Hamilton em 2025, quando o sete vezes campeão do mundo ocupou o lugar do espanhol na equipa de Maranello. Contudo, a primeira época do britânico ao volante do Ferrari revelou-se complicada e levou a direção da equipa a reformular o seu os técnicos.
Num comunicado divulgado esta sexta-feira, a Ferrari anunciou que Riccardo Adami passa a desempenhar o cargo de responsável pela Scuderia Ferrari Driver Academy e pelos testes com carros antigos, destacando a sua experiência em pista e o conhecimento acumulado na Fórmula 1 como mais-valias para o desenvolvimento de jovens talentos.
A marca italiana agradeceu ainda o contributo do engenheiro ao longo dos últimos anos e desejou-lhe sucesso nas novas funções.
A Ferrari acrescenta que o nome do novo engenheiro de corrida do monolugar número 44, o de Hamilton, será anunciado «em devido tempo».
Riccardo Adami iniciou a carreira na Fórmula 1 no início dos anos 2000, na Minardi, acompanhando a equipa na transição para Toro Rosso, onde trabalhou com pilotos como Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo. Em 2015, ingressou na Ferrari, voltando a colaborar com Vettel, antes de assumir funções ao lado de Carlos Sainz e, mais recentemente, de Lewis Hamilton.