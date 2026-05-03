Fórmula 1: Antonelli vence em Miami e reforça liderança
Piloto da Mercedes levou a melhor frente a Norris e Piastri
Kimi Antonelli venceu o Grande Prémio de Miami e reforçou a liderança do campeonato de Fórmula 1.
O jovem piloto italiano da Mercedes chegou, com esta vitória, à centena de pontos. Quanto à McLaren, pontuou duplamente com Norris e Piastri a fechar o pódio.
A corrida de Miami teve um início emocionante. Verstappen, que partiu da segunda posição, perdeu o controlo e fez um pião. Contudo, o piloto da Red Bull foi capaz de «agarrar» o carro e manteve-se na corrida.
A Ferrari teve um bom arranque através de Leclerc, que ainda chegou a sonhar com a liderança, mas o piloto italiano da Mercedes não demorou a subir ao primeiro lugar.
Problemas vieram sim para a Red Bull, quando Hadjar se despistou na sexta volta, Mais tarde, foi a vez de Pierre Gasly ficar fora da corrida. O piloto francês bateu contra Lawson e teve um acidente aparatoso, obrigando à entrada do Safety Car.
Nas últimas voltas da corrida, Verstappen foi subindo na classificação e chegou mesmo a chegar ao segundo lugar, no entanto o neerlandês não foi capaz de segurar a posição e terminou em quinto.
No topo, Kimi Antonelli teve uma corrida tranquila, terminando em primeiro lugar. O resto do pódio foi dominado pela McLaren com Norris e Piastri a terminarem no segundo e terceiro lugar, respetivamente.
Houve ainda drama na última volta com Leclerc a ter problemas no carro e a ser ultrapassado por George Russell (Mercedes) e Verstappen, caindo de quarto para sexto.
Com este resultado, Antonelli mantém a liderança, com 100 pontos e vence a terceira corrida consecutiva.