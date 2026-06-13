George Russell garantiu a pole position para o Grande Prémio da Catalunha. Charles Leclerc abandonou a prova, após um despiste durante a Q3.

O piloto britânico da Mercedes terminou a qualificação com 1.42,679 minutos, tempo que valeu a terceira pole da temporada. Já Kimi Antonelli (Mercedes), que lidera o campeonato, terminou em terceiro lugar e apontou o pior resultado da temporada nas qualificações, enquanto Lewis Hamilton (Ferrari) ficou atrás de Russell, no segundo lugar, a 0,064 segundos.

Lando Norris (McLaren) conquistou a quarta posição na grelha, à frente de Max Verstappen e de Hadjar (ambos da Red Bull), com o seu colega de equipa, Oscar Piastri, a terminar em sétimo.

Depois de se despistar a correr «em casa», no Mónaco, Charles Leclerc voltou a bater nas barreiras. O piloto mongasco até começou bem, mas despistou-se no início da Q3, sem registar tempo.