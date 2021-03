A Haas apresentou esta quinta-feira a equipa para a época 2021 na Fórmula 1, a Uralkali Haas F1 Team, bem como o seu carro, o VF-21, marcado pelas cores alusivas à bandeira da Rússia: predomina o branco, mas com detalhes listados de azul e vermelho.

A equipa, que foi nona e penúltima classificada de construtores em 2020, conta com dois pilotos rookies esta época. O russo Nikita Mazepin (quinto classificado na Fórmula 2 em 2020) e o alemão Mick Schumacher, que foi campeão de Fórmula 2 e estreia-se no Mundial 30 anos após o pai, Michael Schumacher, ter também feito a estreia, então com a Jordan.

A Uralkali, empresa russa que é um dos maiores produtores e exportadores de fertilizantes de potássio a nível mundial, é agora a principal parceira da equipa norte-americana de Gene Haas, que findou a ligação com os pilotos Romain Grosjean e Kevin Magnussen. O seu dono é o pai de um dos pilotos da equipa, o bilionário Dmitry Mazepin, de 52 anos, pai de Nikita.

Não se espera um ano de explosão da equipa na competitividade no Mundial, uma vez que a Haas não vai apostar no desenvolvimento do carro para 2021, concentrando já esforços para um renovado monolugar em 2022.

Restam a Williams (esta sexta-feira) e a Ferrari (10 de março) apresentarem os seus carros para 2021.

Veja todos os carros já apresentados, na galeria associada.