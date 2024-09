Oliver Bearman vai conduzir o monolugar da Haas no Grande Prémio do Azerbaijão, anunciou esta sexta-feira a equipa de Fórmula 1.

Face à suspensão de Kevin Magnussen, depois de acumular 12 pontos de penalidade na presente temporada, o jovem piloto britânico vai dividir a garagem com Nico Hulkenberg.

«Ollie entrará no VF-24 ao lado de Nico no fim de semana, após a suspensão de Kevin por uma corrida em Baku», pode ler-se no comunicado oficial.

O jovem piloto de 19 anos já correu ao volante de um Ferrari, no GP da Arábia Saudita, altura em que substituiu Carlos Sainz, que teve de ser operado de urgência à apêndice. De referir que Ollie vai ser um dos pilotos principais da Haas na próxima temporada.

O GP do Azerbaijão decorre entre 13 a 15 de setembro, em Baku.

