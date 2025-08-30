O piloto australiano Oscar Piastri garantiu, este sábado, a «pole position» para o Grande Prémio dos Países Baixos, no circuito de Zandvoort.

Piastri registou o melhor tempo da terceira e decisiva fase de qualificação, a Q3, com 1:08.662 minutos. A McLaren dominou, com o britânico Lando Norris a ficar no segundo lugar, fechando a primeira linha da grelha de partida, apenas com mais 0.012 segundos do que Piastri.

A correr em casa, Max Verstappen ficou no terceiro lugar (+0.263 segundos). Nota de destaque ainda para Isack Hadjar, que garantiu o quarto lugar, num top-10 fechado com George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Liam Lawson, Carlos Sainz e Fernando Alonso, por esta ordem.

A corrida está marcada para as 14 horas de domingo.

Os resultados da qualificação:

