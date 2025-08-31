Fórmula 1: Piastri conquista GP dos Países Baixos em dia negro para a Ferrari
Lando Norris, Charles Leclerc e Lewis Hamilton abandonaram a corrida
Lando Norris, Charles Leclerc e Lewis Hamilton abandonaram a corrida
Oscar Piastri (McLaren) conquistou o Grande Prêmio dos Países Baixos. Max Verstappen (Red Bull) e Isack Hadjar (Racing Bulls) fecharam o pódio em segundo e terceiro respetivamente.
Pelo caminho, houve três nomes pesados que abandonaram a corrida: Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc e Lewis Hamilton (ambos da Ferrari). Foi, portanto, um dia negro para a Ferrari. Já o piloto australiano aproveitou para isolar-se ainda mais no mundial de pilotos.
Houve alguma agitação no arranque inicial. Piastri arrancou na «pole position» e não perdeu a liderança durante toda a corrida, mas Verstappen, que arrancou de terceiro, rapidamente marcou posição e ultrapassou Lando Norris.
Norris respondeu ao piloto da Red Bull e retomou a segunda posição perto da vigésima volta. O primeiro «safety car» estava para breve, com Hamilton a bater contra as barreiras e a ver-se obrigado a abandonar a corrida.
Charles Leclerc teve uma intensa disputa com os pilotos da Mercedes. Primeiro com George Russell, mas o piloto da Ferrari conseguiu aguentar a quinta posição.
Seguiu-se Kimi Antonelli, também da Mercedes, a tentar a sua sorte. Houve uma colisão entre os carros que pôs Leclerc fora da corrida. O monegasco estava fora, o segundo piloto a abandonar a corrida.
A McLaren caminhava para um dia de sucesso - com Piastri e Norris em primeiro e segundo respectivamente - enquanto que a Ferrari vivia um pesadelo. No entanto, Lando teve problemas técnicos, com fumo a começar a sair do carro. Assim, o britânico viu-se também obrigado a abandonar a corrida.
Com o principal concorrente de fora, Oscar «voou» para o triunfo nos Países Baixos, confirmando a excelente temporada do australiano.
OSCAR PIASTRI WINS THE DUTCH GRAND PRIX!! 🤩#F1 #DutchGP pic.twitter.com/RlnqXbHXQv— Formula 1 (@F1) August 31, 2025
No mundial de pilotos, Piastri reforçou a liderança, agora com 309 pontos. Norris (275) e Verstappen (205) fecham o pódio. No que toca aos construtores, a McLaren isola-se ainda mais na liderança (584 pontos), seguido de Ferrari (260) e Mercedes (248).