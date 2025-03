O piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) venceu, este domingo, o Grande Prémio da China, segunda prova da temporada 2025 de Fórmula.

No Circuito Internacional de Xangai, Piastri cumpriu as 56 voltas da prova em cerca de uma hora e meia (1:30:55.02h). A McLaren fez a dobradinha, já que Lando Norris ficou no segundo lugar. O pódio ficou fechado com George Russell (Mercedes).

O momento da vitória de Piastri:

No lugar imediatamente a seguir ao pódio ficou o atual campeão em título, Max Verstappen (Red Bull). Seguiram-se-lhe os dois Ferrari, com Charles Leclerc (5.º) e Lewis Hamilton (6.º).

Nos pontos, nota de destaque para os dois Haas, com Esteban Ocon a ficar em 7.º e Oliver Bearman em 10.º. Entre eles ficaram Kimi Antonelli (Mercedes) em 8.º e Alexander Albon (Williams) em 9.º. O único piloto que não terminou a prova foi Fernando Alonso (Aston Martin).

A classificação completa do GP da China:

Esta foi a terceira vitória da carreira para Piastri na Fórmula 1, depois dos êxitos na Hungria e no Azerbaijão, em 2024.

Norris continua líder, McLaren no topo por equipas

Com o desfecho na China, Norris continua a liderar o campeonato de pilotos, com 44 pontos, seguido de perto por Verstappen (36), Russell (35) e Piastri (34). Por equipas, lidera a McLaren com 78 pontos, seguida da Mercedes (53) e, um pouco mais longe, a Red Bull (36) e a Ferrari (35).