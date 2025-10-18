Que pesadelo para a McLaren! Lando Norris e Oscar Piastri chocaram na primeira curva e foram obrigados a abandonar a corrida sprint do Grande Prémio dos Estados Unidos, em Austin, no Texas.

A começar da segunda e terceira posição, Norris e Piastri, respetivamente, colocaram-se no meio da confusão do grid e acabaram mesmo por ficar com danos irreversíveis no carro. O momento em si começou com um embate de Nico Hulkenberg em Piastri e este acabou por tocar no colega de equipa.

De referir que isto são más notícias para a McLaren que, apesar de já ser campeã de construtores, ainda não garantiu o título na categoria de pilotos. Max Verstappen, da Red Bull, segue em terceiro lugar na classificação geral e, caso vença a sprint deste sábado, pode aproximar-se oito pontos dos adversários da McLaren, que ocupam a primeira (Piastri) e segunda (Norris) posição na geral.

Neste momento, antes do término da corrida sprint, Piastri tem 336 pontos, Norris arrecada 314 e Max soma 273.

Ora veja: