A nova temporada de Fórmula 1 já arrancou e, além das trocas entre equipas que antecedem o arranque dos motores, também o equipamento dos pilotos merece a atenção dos espetadores.

Os capacetes para 2022 são marcados pela expressão «No war», referente à guerra da Ucrânia, mas existem muitas mais novidades, sobretudo ao nível da cor.

Max Verstappen inovou, até pelo novo número (1) a dourado, numa referência ao título que conquistou na temporada passada, tal como Lewis Hamilton, que decidiu voltar às cores amarelas, relembrando o início da carreira.

Recorde-se que Charles Leclerc (Ferrari) foi o vencedor do primeiro Grande Prémio da temporada, no passado fim de semana no Bahrein. A próxima corrida é no domingo na Arábia Saudita pelas 18h00 de Portugal continental.