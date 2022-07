Charles Leclerc vai sair da pole position no Grande Prémio de França. O piloto monegasco da Ferrari foi o mais rápido na qualificação em Paul Ricard, seguido de Max Verstappen da Red Bull, com mais +0.304.

No terceiro lugar da grelha ficou Sergio Perez, da Red Bull. Com Carlos Sainz a sair do final da grelha devido a ter mudado componentes no Ferrari que resultam em penalização, o quarto lugar foi para Lewis Hamilton [Mercedes] e o quinto de Lando Norris [McLlaren]. George Russel vai sair do sexto lugar, seguido de Fernando Alonso [Alpine] e Yuki Tsunoda [Alpha Tauri].