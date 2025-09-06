O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) garantiu, este sábado, a «pole position» para o Grande Prémio de Itália, em Monza.

Verstappen registou o melhor tempo da qualificação com 1:18.792 minutos, seguido da dupla da McLaren. Lando Norris, com 1:18.869 minutos, e Oscar Piastri, com 1:18.982 minutos, fecharam o pódio, em segundo e terceiro respetivamente.

A dupla da Ferrari (Leclerc e Hamilton) ficaram em quarto e quinto respetivamente. No entanto, uma penalidade faz com que Hamilton vá arrancar da décima posição. A dupla da Mercedes (Russell e Antonelli), serão então quinto e sexto. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), Fernando Alonso (Aston Martin) e Yuki Tsunoda (Rel Bull) fecham o top-10.

A corrida está marcada para as 14 horas de domingo.

O ponto de partida de todos os pilotos: