Fórmula 1: Max Verstappen garante «pole» no Grande Prémio da Itália
Piloto da Red Bull vai partir de posição privilegiada na corrida deste domingo em Monza
O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) garantiu, este sábado, a «pole position» para o Grande Prémio de Itália, em Monza.
Verstappen registou o melhor tempo da qualificação com 1:18.792 minutos, seguido da dupla da McLaren. Lando Norris, com 1:18.869 minutos, e Oscar Piastri, com 1:18.982 minutos, fecharam o pódio, em segundo e terceiro respetivamente.
A dupla da Ferrari (Leclerc e Hamilton) ficaram em quarto e quinto respetivamente. No entanto, uma penalidade faz com que Hamilton vá arrancar da décima posição. A dupla da Mercedes (Russell e Antonelli), serão então quinto e sexto. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), Fernando Alonso (Aston Martin) e Yuki Tsunoda (Rel Bull) fecham o top-10.
A corrida está marcada para as 14 horas de domingo.
O ponto de partida de todos os pilotos:
The starting grid for Sunday's Italian Grand Prix 👀#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/OLuKiAUhH0— Formula 1 (@F1) September 6, 2025