Daniel Ricciardo está de saída da Visa Cash App RB F1 Team, a equipa satélite da Red Bull na Fórmula 1.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, o chefe de equipa da RB, Lauren Mekies, agradeceu ao piloto australiano «pelo trabalho duro» feito nas últimas duas épocas.

Pouco depois, a RB anunciou que Liam Lawson, até agora piloto reserva da equipa italiana, vai assumir o posto de Ricciardo no que resta da época, e fazer assim dupla com Yuki Tsunoda.

Aos 35 anos, Daniel Ricciardo fica com o futuro incerto relativamente a um possível regresso à grelha da Fórmula 1. Até agora, conta com passagens pela Alpha Tauri, Red Bull e McLaren, além desta mais recente na RB, precisamente a antiga Alpha Tauri.

Thank you Daniel 💙

⁰Laurent Mekies on Daniel: “He has brought a lot of experience and talent to the Team with a fantastic attitude, which has helped everyone to develop and foster a tight team spirit.”#F1 #VCARB pic.twitter.com/cqKrbFAehU