Christian Horner, diretor da Red Bull, deu a indicação mais clara até agora sobre quem poderá ocupar a vaga de Sergio Pérez em 2025, caso a Red Bull e Pérez decidam separar-se, apontando os pilotos da segunda equipa como possíveis sucessores.

«Penso que o Liam Lawson, em circunstâncias difíceis, fez um trabalho muito bom. Se analisarmos o que ele fez e o ritmo de corrida que teve, acho que ele fez um bom trabalho. Penso que o Yuki também, por isso, se alguma coisa fosse decidida com o Checo, eles seriam os candidatos que procuraríamos», disse Christian Horner.

Depois de conquistar quatro pódios nos primeiros cinco Grandes Prémios de 2024, Checo Pérez teve um resto de temporada difícil, conseguindo apenas 49 pontos entre a sétima corrida em Imola e a 24.ª corrida em Abu Dhabi — menos do que havia feito nos quatro primeiros fins de semana de corrida do ano. O piloto mexicano ficou apenas no oitavo lugar do Mundial de pilotos com 152 pontos: Verstappen conquistou o título com 437.

De acordo com Horner, a prioridade da equipa é assegurar uma forte dupla de pilotos que possa proporcionar pontos consistentes na luta dos construtores, e o diretor da equipa vai ter isso em conta, não esquecendo o passado também.

«A Ferrari, a McLaren e até mesmo a Mercedes vão ter equipas fortes no próximo ano. É crucial que os nossos pilotos pontuem regularmente para nos mantermos competitivos. O Checo tem sido um grande apoio para esta equipa. Ele foi fundamental para o nosso sucesso nos campeonatos de construtores em 2022 e 2023 e vamos sentar-nos e refletir sobre a época», finalizou o dirigente da equipa austríaca.