Agora sim, é oficial. Liam Lawson é o novo piloto da Red Bull para a temporada de 2025.

Poucas horas após a formação britânica ter anunciado a saída de Sergio Pérez, chega a confirmação do substituto e precisamente oriundo da RB VCARB, a equipa satélite da Red Bull na Fórmula 1.

«Ser piloto da Red Bull é o sonho de uma vida e algo que trabalhei para alcançar desde os meus oito anos de idade. Tem sido uma jornada incrível até agora. Quero agradecer muito à VCARB pelo apoio, já que as últimas seis corridas desempenharam um papel importante para a minha preparação para este próximo passo», afirmou.

Recorde-se que Liam Lawson somou um total de quatro pontos nesta primeira aventura na Fórmula 1, tendo conseguido terminar por duas vezes no 9.º lugar, tanto no Grande Prémio dos Estados Unidos como no Grande Prémio do Brasil.