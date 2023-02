A Red Bull apresentou, esta sexta-feira, o RB19, o carro para a nova temporada, sem medo de ser a «presa» no Mundial de Fórmula 1, depois de ter conquistado o título de pilotos (por Max Verstappen) e o de construtores, em 2022.

«É uma situação diferente para nós, depois de termos vencido no ano passado, passámos de ser o caçador a ser a presa. Toda a gente na equipa está totalmente motivada e preparada para este desafio. Depois de termos provado esse sucesso no ano passado, todas as pessoas na fábrica estão a dar tudo. Estamos entusiasmados por ver o carro no asfalto. Teremos apenas três dias de testes, antes da corrida. Vão ser nove meses a correr à volta do mundo. Vai ser uma época muito competitiva», assumiu Christian Horner, em declarações na apresentação, elogiando os pilotos, o neerlandês Max Verstappen e o mexicano Sergio Pérez, que somaram, juntos, 17 vitórias em grandes prémios na última época.

«Acho que é o melhor par que alguma vez tivemos na Fórmula 1. Tem sido extremamente bem-sucedido. E vamos precisar disso este ano, em que vamos lutar contra grandes adversários, que vão tentar contrariar-nos após um domínio tão grande na temporada passada. Mas temos a sorte de termos dois pilotos tão talentosos», sublinhou.

Sobre o novo carro, Horner diz que «houve algumas pequenas alterações aerodinâmicas» face ao RB18, «devido aos regulamentos», sendo «otimizá-las o grande desafio».

Já Max Verstappen disse que não foi preciso mudar muito no carro, depois do «grande sucesso» do ano anterior. «Depois do ano passado, temos uma ideia do que tínhamos de mudar. Não posso dar grandes pormenores, mas estamos a tentar torná-lo melhor, é isso que tentamos fazer. Os primeiros contactos têm sido muito bons», assumiu Verstappen.

Depois de uma época de domínio absoluto, com título de construtores e de pilotos, além do terceiro lugar de Sergio Pérez no Mundial, a Red Bull vai tentar novo ano de conquistas, num Mundial que começa a 5 de março no Barhain e termina com a 23.ª e última corrida, em Abu Dhabi, a 26 de novembro.

Este ano, a Red Bull terá como terceiro piloto o experiente australiano Daniel Ricciardo, que conseguiu sete dos seus oito triunfos na F1 ao serviço da equipa.