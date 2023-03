A Red Bull vai colocar à venda os simuladores do RB18, o carro que permitiu a Max Verstappen sagrar-se campeão do Mundo de Fórmula 1 na última temporada. Uma experiência inesquecível para os amantes da modalidade, mas que não está ao alcance de todos, tendo em conta os preços pedidos pelo exorbitante «brinquedo».

A marca vai lançar duas versões dos simuladores, a Edição dos Campeões, que custará 100 mil libras, cerca de 114 mil euros, e que inclui um conjunto da asa dianteira. Depois a Edição de Corrida, mais simples, ao preço de 75 mil libras, pouco mais de 86 mil euros.

«Estamos entusiasmados com esta experiência de simulação de corrida que vai colocar os condutores ao volante de um RB18 em modo corrida», anunciou o patrão da Red Bull Christian Horner.

