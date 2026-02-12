Max Verstappen mostrou-se crítico em relação aos novos monolugares da temporada de Fórmula 1, considerando que os carros atuais «não são muito divertidos» de pilotar e comparando-os a uma «Fórmula E com esteroides».

O piloto da Red Bull, quatro vezes campeão do mundo, apontou o dedo às exigências acrescidas de gestão de energia impostas pelos novos motores híbridos, defendendo que o conceito se afasta da essência da modalidade.

«Simplesmente não é Fórmula 1», atirou o neerlandês, referindo-se à forma como o regulamento foi estruturado e à consequente escassez de energia disponível ao longo das voltas.

«Talvez seja melhor conduzir Fórmula E, certo? Porque isso tem tudo a ver com eficiência energética e gestão. É isso que eles defendem. Em termos de condução, não é tão divertido», acrescentou.

Os novos motores estão mais dependentes de sistemas de recuperação energética, obrigando os pilotos a gerir cuidadosamente a carga da bateria para garantir níveis ideais e extrair o melhor tempo por volta. Essa realidade tem provocado mudanças pouco habituais na condução.

«Eu só quero conduzir normalmente, como deve ser, sem ter de pensar: ‘oh, se eu travar um pouco mais ou menos, ou uma mudança acima ou abaixo’, sabe, coisas assim, que afetam tanto o desempenho nas retas», referiu o piloto quatro vezes campeão.