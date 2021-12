A Red Bull complicou as aspirações da Mercedes em ter Lewis Hamilton na ‘pole position’ para a corrida decisiva do Grande Prémio de Abu Dhabi, levando Max Verstappen à primeira posição da grelha de partida para domingo com uma estratégia coletiva plena de êxito.

Os dois Red Bull saíram logo de início para a primeira tentativa na Q3 (a terceira e última fase da qualificação), com Sergio Perez a sair na frente para dar cone de aspiração ao holandês, que aproveitou da melhor forma a ajuda do mexicano para embalar para um tempo de 1:22.109 minutos, que nem Hamilton nem a restante concorrência conseguiu bater.

Perez, que de certa forma abdicou do seu tempo na primeira tentativa na Q3, acabaria por registar o quarto melhor tempo e sai apenas atrás de Verstappen, Hamilton e Lando Norris para a corrida que arranca às 13 horas de domingo.

Verstappen e Hamilton partem em igualdade pontual (369,5 pontos cada) para a última corrida do Mundial 2021, sendo que o holandês parte em vantagem na classificação por ter uma vitória a mais.