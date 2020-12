O piloto francês Romain Grosjean teve alta do hospital na manhã desta quarta-feira, na sequência do acidente sofrido no Grande Prémio do Bahrein, no domingo, que deixou o carro da Haas partido ao meio.

Depois de três noites internado, o gaulês teve alta às 10h30 locais (07h30 em Portugal Continental), por parte do Bahrain Defence Force Hospital, em Riffa, perto do Circuito Internacional que acolheu a 15.ª prova do Mundial de Fórmula 1 de 2020.

Grosjean já tinha publicado, pouco antes, ao final desta manhã, uma fotografia da sua mão direita, em bom estado.

«A felicidade que tive quando me disseram que não precisava mais do curativo completo e que podia usar o meu dedo foi enorme. Quase chorei. Uma vitória no meu caminho para a recuperação», escreveu, através das redes sociais pessoais.

No próximo fim-de-semana, no Grande Prémio de Sakhir, a segunda prova seguida no Bahrein, Grosjean vai ser substituído pelo brasileiro Pietro Fittipaldi. Ainda não é certo que o francês possa estar apto para correr em Abu Dhabi, naquela que deve ser, provavelmente, a sua última corrida na Fórmula 1.