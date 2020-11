A recuperação de Romain Grosjean às queimaduras nas mãos está a «evoluir bem» e o piloto da Haas deve ter alta esta terça-feira, informou a equipa norte-americana esta manhã.

«O piloto da Haas F1 Team, Romain Grosjean, continua sua convalescença no ‘Hospital Bahrein Defende Force’, depois de ter permanecido lá durante a noite após o incidente de domingo no Grande Prémio do Bahrein. O tratamento das queimaduras que Grosjean sofreu em ambas as mãos está a evoluir bem», escreveu a Haas, em comunicado.

A Haas informou também que o brasileiro Pietro Fittipaldi, neto do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi, será o substituto de Grosjean no Grande Prémio de Sakhir, também no Circuito Internacional do Bahrein, agendado para o próximo fim de semana.

Recorde-se que Grosjean sofreu um acidente aparatoso logo na primeira volta do GP do Bahrein, ganho, uma vez mais, por Lewis Hamilton, piloto já campeão mundial da Mercedes.

Recorde o acidente aparatoso de Grosjean:

