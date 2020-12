Cerca de um dia após ter tido alta hospitalar, o piloto francês Romain Grosjean voltou esta quinta-feira, quatro dias depois, ao Circuito Internacional do Bahrein, palco do acidente aparatoso que sofreu ao volante do monolugar da Haas, no Grande Prémio do passado domingo.

Grosjean foi recebido com satisfação nas instalações da mesma pista que, este fim-de-semana, vai ser palco – com um circuito ligeiramente alterado – do Grande Prémio de Sakhir, a segunda corrida consecutiva no Bahrein.

A parte esquerda do corpo foi a mais afetada, tendo Grosjean surgido ligeiramente a mancar, com a perna direita ligada e ainda com alguns curativos nas mãos.

O regresso de Romain Grosjean:

Barreira da colisão vai ter proteção com pneus

O diretor de corrida da Fórmula 1, Michael Masi, anunciou esta quinta-feira a colocação de duas filas de pneus na barreira com a qual o carro de Grosjean colidiu no passado domingo, com vista à 16.ª corrida do Mundial 2020.

Outras alterações ligeiras em relação ao previsto foram também sublinhadas por Masi. «A barreira de pneus do lado direito da curva nove vai ser estendida e aumentada na sua profundidade, para quatro filas de pneus com correia transportadora. O meio-fio direito entre as curvas 8 e 9 vai ser removido, para reduzir o risco de um carro ficar no ar enquanto o layout do circuito externo for usado», afirmou, citado pelo sítio da Fórmula 1.

FIA lança prazo para concluir investigação

Ainda sobre o acidente de Romain Grosjean, a Federação Internacional do Automóvel (FIA) disse que espera concluir a investigação em seis a oito semanas.

«Com tantos dados disponíveis na Fórmula 1, isso permite-nos determinar com exatidão cada elemento, acerca do que ocorreu. O trabalho já começou» disse o diretor de segurança da FIA, Adam Baker.