A vitória do piloto mexicano Sergio Pérez no Grande Prémio de Singapura em Fórmula 1 dificilmente podia ter tido maior coincidência quanto aos números.

O piloto de 32 anos da Red Bull, com o carro número 11, viu a bandeirada de xadrez indicativa do primeiro lugar na corrida às 11 horas, 11 minutos e 11 segundos locais da noite (23h11m11s), para somar o seu segundo triunfo na temporada 2022.

Pérez, que somou a quarta vitória da carreira na Fórmula 1, é o atual terceiro classificado no Mundial de pilotos, com 235 pontos, atrás de Charles Leclerc da Ferrari (237) e do colega de equipa Max Verstappen, líder com 341 pontos.

O mexicano ainda foi penalizado, mas manteve o triunfo em Singapura.

At 11:11:11 the chequered flag was waved in Singapore, as car number 11 crossed the line to take victory 💫



