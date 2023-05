O piloto mexicano Sérgio Pérez (Red Bull) conquistou, este sábado, a “pole position” para o Grande Prémio de Miami em Fórmula 1, a quinta prova da temporada, numa sessão que terminou mais cedo devido ao despiste do monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que provocou bandeira vermelha na Q3.

Pérez fez o melhor tempo em 1.26,841 minutos, deixando o segundo classificado, o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) a 0,361 segundos. O também espanhol Carlos Sainz (Ferrari) foi terceiro, a 0,508 segundos.

A pouco mais de minuto e meio para o final da sessão e quando os pilotos preparavam a última tentativa, Leclerc despistou-se e a qualificação foi imediatamente interrompida com bandeiras vermelhas, não sendo reiniciada.

Leclerc pisou o corretor e perdeu a aderência na traseira, saindo para a escapatória antes de bater nas barreiras de proteção com a parte de trás do seu Ferrari, que ficou imobilizado.

Max Verstappen (Red Bull) e Valtteri Bottas (Alfa Romeo) foram os mais prejudicados, dado que ainda não tinham feito qualquer volta rápida na terceira e derradeira fase da qualificação: vão largar do nono e 10.º lugares, respetivamente.

Pelo meio, o quarto lugar acabou por ser do dinamarquês Kevin Magnussen (Haas), seguido do francês Pierre Gasly (Alpine) e do britânico George Russell (Mercedes). Em sétimo surge Leclerc, seguido de Ocon, que parte no lugar acima de Verstappen.

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) não conseguiu passar da Q2, partindo do 13.º lugar da grelha, atrás de Nico Hulkenberg (Haas, 12.º) e Alexander Albon (Williams, 11.º). Em 14.º parte Guanyu Zhou (Alfa Romeo), seguido, até ao 20.º lugar, por Nyck De Vries (AlphaTauri, 15.º), Lando Norris (McLaren, 16.º), Yuki Tsunoda (AlphaTauri, 17.º), Lance Stroll (Aston Martin, 18.º), Oscar Piastri (McLaren, 19.º) e Logan Sargeant (Williams, 20.º).