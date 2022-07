O piloto mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que terminou a qualificação para o Grande Prémio da Áustria em quarto lugar, foi penalizado por ter excedido os limites de pista na segunda sessão de qualificação (Q2) e vai partir para a corrida sprint de sábado na 13.ª posição, confirmou esta noite a Federação Internacional do Automóvel (FIA), em comunicado.

A infração de Pérez aconteceu na curva oito da sua última volta na Q2, antes do final da sessão. O mexicano não foi penalizado na hora, foi à Q3 - deixando Pierre Gasly eliminado na Q2 - mas foi mesmo penalizado horas depois.

«Pérez deixou a pista na curva oito na sua última volta na Q2, imediatamente antes do final da sessão. Como tal não foi identificado até ao momento do início da Q3, a volta não foi apagada antes do início da Q3 e Pérez iniciou a Q3. Isto é uma consequência de ter muitas situações em análise em cada sessão. O vídeo foi claro e não há dúvidas na violação, que a equipa admitiu», lê-se, na nota da FIA.

Assim, os tempos de Pérez na Q3 foram apagados, assim como o tempo em causa na Q2. Assim, o tempo válido de Pérez é o de 1:06.458 minutos, que lhe conferem a 13.ª posição para a corrida sprint, no sábado.

Como resultado da situação, todos os pilotos que acabaram a qualificação entre o quinto e o 13.º lugares sobem um posto para a corrida sprint.

A grelha de partida para a corrida sprint:

1.º: Max Verstappen (Red Bull)

2.º: Charles Leclerc (Ferrari)

3.º: Carlos Sainz (Ferrari)

4.º: George Russell (Mercedes)

5.º: Esteban Ocon (Alpine)

6.º: Kevin Magnussen (Haas)

7.º: Mick Schumacher (Haas)

8.º: Fernando Alonso (Alpine)

9.º: Lewis Hamilton (Mercedes)

10.º: Pierre Gasly (AlphaTauri)

11.º: Alexander Albon (Williams)

12.º: Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

13.º: Sergio Pérez (Red Bull)

14.º: Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

15.º: Lando Norris (McLaren)

16.º: Daniel Ricciardo (McLaren)

17.º: Lance Stroll (Aston Martin)

18.º: Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

19.º: Nicholas Latifi (Williams)

20.º: Sebastian Vettel (Aston Martin)