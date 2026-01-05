Sergio Pérez prepara-se para regressar ao ativo, na Fórmula 1, mas não esquece a passagem difícil que teve na Red Bull, sobretudo pela pressão de correr na mesma equipa de Max Verstappen.

Em declarações ao Cracks Podcast, o piloto mexicano refere que tudo na Red Bull era um «problema» e confessa mesmo que ser colega de Verstappen naquele contexto é o pior «trabalho» que pode existir na Fórmula 1. Durante a passagem pela Red Bull (2020 até 2024), o piloto da Cadillac para a próxima temporada somou cinco vitórias e três «poles».

«Tínhamos equipa para dominar o desporto nos próximos dez anos, mas infelizmente tudo acabou. Era uma equipa complicada. Ser colega do Max já é difícil, mas ser colega do Max na Red Bull é o pior trabalho que existe na Fórmula 1. Todos se esquecem do quão difícil é estar naquele lugar. Eu sabia o que me esperava, o projeto era feito para ele. Uma vez sentei-me com o Chris Horner e ele disse-me: "Vamos ter dois carros porque é obrigatório, mas este projeto foi criado para o Verstappen. É o nosso talento". Eu não me importei», confessa.

«Tudo na Red Bull era um problema. Se era muito rápido, era um problema. Se era mais lento do que o Max também era um problema. A pressão era enorme e a equipa reclamava», acrescenta.

Assista às declarações de Sergio Pérez: