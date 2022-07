[EM ATUALIZAÇÃO]

Surpresa a fechar a qualificação em Silverstone! O piloto espanhol Carlos Sainz terminou com um brilharete a qualificação para o Grande Prémio da Grã-Bretanha, ao garantir a primeira "pole position" da carreira para a 10.ª prova da temporada.

Sainz é o 104.º piloto na história da Fórmula 1 a garantir uma "pole" e volta a dar à Ferrari, dez anos depois, o primeiro lugar para a grelha de partida em Silverstone, casa onde Lewis Hamilton tem dominado (o britânico da Mercedes parte em quinto). O último Ferrari a conseguir aqui a "pole" tinha sido outro espanhol, Fernando Alonso, em 2012.

A chuva chegou antes do início da primeira sessão de qualificação (Q1) e alterou ligeiramente as circunstâncias climatéricas face ao último treino livre ao final da manhã, com os pilotos a fazerem tempos mais altos. Só Max Verstappen e Charles Leclerc baixaram ao segundo 39, numa Q1 que voltou a ser, tal como no Canadá, de desilusão para Sebastian Vettel. O piloto da Aston Martin registou o 18.º tempo e ficou eliminado, assim como o colega de equipa Lance Stroll (20.º e último), os dois Haas (Kevin Magnussen 17.º e Mick Schumacher 19.º) e o Williams de Alexander Albon, 16.º.

Albon acabou batido na zona de eliminação pelo colega de equipa Nicholas Latifi, que não só surpreendeu ao qualificar-se pela primeira vez esta época para a Q2, como faria um brilharete minutos depois, ao conseguir a primeira qualificação da carreira para a Q3.

Depois de, na Q1, a chuva ter abrandado a meio da sessão, aconteceu praticamente o contrário na Q2, que começou com melhores condições, agravadas à medida que a sessão se aproximou do final. Isso permitiu, por exemplo a Latifi, estabelecer um tempo que lhe valeu o 10.º lugar na Q2 e o apuramento, enquanto Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo e Esteban Ocon não conseguiram, no meio de mais chuva, melhorar e bater o tempo de Latifi.

Destaque na Q2 foi também para Guanyu Zhou, que depois do Canadá voltou a garantir um lugar entre os dez primeiros para a grelha de partida, ao apurar-se para a Q3.

A GRELHA DE PARTIDA EM SILVERSTONE:

1.º: Carlos Sainz (Ferrari)

2.º: Max Verstappen (Red Bull)

3.º: Charles Leclerc (Ferrari)

4.º: Sergio Pérez (Red Bull)

5.º: Lewis Hamilton (Mercedes)

6.º: Lando Norris (McLaren)

7.º: Fernando Alonso (Alpine)

8.º: George Russel (Mercedes)

9.º: Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

10.º: Nicholas Latifi (Williams)

11.º: Pierre Gasly (AlphaTauri)

12.º: Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

13.º: Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

14.º: Daniel Ricciardo (McLaren)

15.º: Esteban Ocon (Alpine)

16.º: Alexander Albon (Williams)

17.º: Kevin Magnussen (Haas)

18.º: Sebastian Vettel (Aston Martin)

19.º: Mick Schumacher (Haas)

20.º: Lance Stroll (Aston Martin)