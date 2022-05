Foram muitas as figuras do desporto que acompanharam de perto o Grande Prémio de Miami em Fórmula 1, conquistado por Max Verstappen (Red Bull).

Michael Jordan, David Beckham e Tom Brady, por exemplo, marcaram presença. As lendas do basquetebol, futebol e NFL, respetivamente, juntaram-se a Lewis Hamilton e registaram o momento de reunião junto ao paddock da Mercedes, de seguida partilhado nas redes sociais.

Hamilton é heptacampeão na Fórmula 1, mas os outros não ficam nada atrás. Jordan conquistou a NBA por seis vezes, além de ser eleito MVP da temporada regular em cinco ocasiões e ter-se sagrado bicampeão olímpico de basquetebol. Brady ganhou mais títulos (sete) no futebol americano do que qualquer outro. Beckham brilhou no Bernabéu, mas foi no Manchester United que se formou e conquistou uma Liga dos Campeões (1998/99).

Será possível reunir mais lendas do desporto numa só foto?