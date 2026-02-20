Charles Leclerc terminou a pré-temporada de 2026 da Formula 1 no topo da tabela de tempos. O piloto da Ferrari foi o mais rápido no último dia de testes, disputado no Circuito Internacional do Bahrain.

O monegasco rodou em 1.31,992 minutos, superando o campeão em título Lando Norris (McLaren) por 0,879 segundos, enquanto Max Verstappen (Red Bull) fechou o pódio do dia, a 1,117.

O derradeiro dia da segunda bateria de testes ficou também marcado por contratempos mecânicos. A Aston Martin teve um programa muito limitado, depois de problemas relacionados com a unidade Honda terem condicionado o trabalho de Fernando Alonso. Lance Stroll realizou apenas voltas não cronometradas.

Também a Mercedes enfrentou dificuldades, com o jovem Kimi Antonelli a parar em pista devido a uma falha pneumática. Ainda assim, George Russell conseguiu o quarto melhor tempo do dia, a 1,205 segundos de Leclerc. Pierre Gasly, da Alpine F1 Team, foi quinto.

Entre as novidades da grelha, o brasileiro Gabriel Bortoleto foi o melhor dos Audi, terminando na sétima posição, enquanto Valtteri Bottas rubricou o 14.º tempo, o melhor entre os pilotos da Cadillac.

O dia terminou, à semelhança das sessões anteriores, com a simulação do procedimento de partida antes da bandeira de xadrez.

Concluídos os testes de pré-temporada, as equipas apontam agora ao arranque do campeonato, agendado para 8 de março, na Austrália, numa época que contará com 24 Grandes Prémios e arranca sob novos regulamentos técnicos.