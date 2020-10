O piloto finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) garantiu, este sábado, a ‘pole position’ para o Grande Prémio do Eifel, no circuito de Nürburging, na Alemanha, que se disputa no domingo.

É a 14.ª ‘pole’ da carreira de Bottas, que foi conseguida num final emocionante da terceira qualificação (Q3), mas no qual a Mercedes acabou por impor o seu domínio para sair a 100 por cento da primeira linha da grelha.

Bottas fechou a Q3 com o tempo de 1:25,269 minutos. Hamilton ficou a 256 milésimos de segundo do colega de equipa e vai sair da segunda posição. De terceiro sai Max Verstappen (+0.293) e Charles LeClerc (+0.766), com uma excelente prestação no Ferrari, sai de quarto no domingo.

O Grande Prémio fica marcado pelo regresso do alemão Niko Hülkenberg, que substituiu em última hora Lance Stroll na Racing Point, após a equipa ter comunicado que o canadiano não estava «a sentir-se a 100 por cento», o que levou a abdicar da participação do piloto.

Para o seu lugar, saltou Niko Hülkenberg, com contornos especiais. O alemão estava escalado para comentar a prova para a estação alemã RTL, que tem sede em Colónia, a cerca de 65 quilómetros do circuito. A distância curta permitiu ao ex-Renault chegar a Nürburgring rapidamente esta manhã, onde cumpriu as formalidades - entre elas o teste à covid-19, que deu negativo - e entrou na primeira qualificação (Q1), não indo além de um natural 20.º e último lugar, dadas as circunstâncias.

Este Grande Prémio pode mesmo marcar o regresso de Hülkenberg: já tinha substituído Sergio Pérez em Silverstone, mas um problema mecânico de última hora tirou-o da corrida em solo britânico.