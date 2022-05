Max Verstappen venceu o Grande Prémio de Espanha, em Barcelona, e subiu à liderança do Mundial de pilotos.

O neerlandês tem agora seis pontos de vantagem sobre o monegasco Charles Leclerc.

O campeão do mundo beneficiou da desistência de Leclerc, que comandava a corrida quando sofreu problemas no motor do seu Ferrari. Sergio Pérez ficou no segundo lugar, garantindo a «dobradinha» à Red Bull, enquanto George Russell, da Mercedes, fechou o pódio.

Carlos Sainz (Ferrari), a correr em casa, terminou em 4.º e ficou à frente de Lewis Hamilton (Mercedes).