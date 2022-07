Max Verstappen venceu a «sprint race» do Grande Prémio da Áustria em Fórmula 1.

O campeão do mundo liderou do início ao fim das 23 voltas e, além dos 8 pontos conquistados, que reforçam a liderança do Mundial de pilotos, vai partir do primeiro lugar na corrida deste domingo.

A seguir ao neerlandês da Red Bull seguiu-se a dupla da Ferrari: Leclerc em segundo e Sainz em terceiro. Por sua vez, Lewis Hamilton, da Mercedes, conseguiu entrar nos pontos já nas últimas voltas, após uma ultrapassagem a Mick Schumacher. Isto numa corrida que começou azarada para Fernando Alonso. O piloto espanhol da Alpine nem chegou a partir após um episódio insólito na volta de formação.

Verstappen passa a ser o piloto com mais vitórias em «sprint races», com três, deixando para trás Bottas.

Classificação da «sprint race» do GP da Áustria:

1.º Verstappen, 8 pontos

2.º Leclerc, 7

3.º Sainz, 6

4.º Russell, 5

5.º Pérez, 4

6.º Ocon, 3

7.º Magnussen, 2

8.º Hamilton, 1