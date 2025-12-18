Depois de ter perdido o título, já se sabia que Max Verstappen ia perder a possibilidade de usar o número 1 na Fórmula 1 (reservado ao recém-campeão campeão Lando Norris) e o piloto da Red Bull também já tinha afirmado que não deveria voltar a usar o número que tinha antes do primeiro de quatro títulos consecutivos: o 33.

Agora, a Red Bull desvendou o mistério: Max vai utilizar o número 3 no próximo Mundial de Fórmula 1.

O número 3, recorde-se, pertencia ao australiano Daniel Ricciardo, entretanto já retirado da competição, sendo que Verstappen afirmou numa entrevista recente ter como número favorito o 3.

«O 33 servia mas sempre gostei mais de apenas um algarismo em vez de dois. Sempre disse que representava uma sorte dupla mas já consegui a minha sorte na Fórmula 1.»