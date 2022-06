Max Verstappen reagiu à polémica sobre o comentário racista de Nélson Piquet, pai da sua namorada, a Lewis Hamilton, seu rival na Fórmula 1.

«Se condeno? Em geral, por todo o mundo, não só na Fórmula 1, não é correto usar esse tipo de palavras, mas isto já começa com a educação. Hoje em dia, desde muito jovem, seja em casa, seja na escola, as crianças aprendem que não se pode dizer ou usar essas expressões. É nisso que temos de trabalhar», afirmou o atual campeão do mundo de Fórmula 1, acrescentando ainda que «a Fórmula 1 e o Lewis [Hamilton] têm feito um grande trabalho nesse sentido e que é apoiado por todos os pilotos.»

Além do caso com o «sogro» Piquet, as palavras de Verstappen surgem em resposta à polémica com Juri Vips, que foi esta semana demitido pela Red Bull como piloto de testes precisamente por proferir ofensas raciais durante uma transmissão na plataforma Twitch.