Três anos depois da despedida, Hamilton e Vettel podem reencontrar-se na Fórmula 1.

Esta é a crença do britânico, sete vezes campeão do mundo, que no final da época se vai mudar para a Ferrari. Lewis Hamilton deixa um lugar vazio nas «Silver Arrows» e aponta o antigo rival como uma «opção incrível» para o substituir.

«Adorava que o Sebastian Vettel regressasse e acho que seria uma excelente escolha para a Mercedes. É alemão, campeão do mundo em diversas ocasiões e acho que tem os valores certos para levar a equipa para a frente», admitiu o britânico.

Recordar que esta quarta-feira, numa entrevista à «Sky Sports», Vettel admitiu que pode estar de volta ao mercado para um regresso à Fórmula 1, em 2025. O alemão referiu ainda que já conversou com algumas equipas, inclusive com Toto Wolff, CEO da Mercedes.

A última vez que a escuderia britânica teve um piloto alemão num dos monolugares foi em 2016, com Nico Rosberg, precisamente o vencedor do mundial de pilotos nessa temporada.