A Williams anunciou que Logan Sargeant está fora da equipa, sendo substituído por Franco Colapinto, o qual tem estreia marcada já para o GP de Itália, em Monza, que se corre no próiximo fim de semana.

O piloto americano foi demitido devido às más performances, desde que começou a correr pela Williams, no GP da Austrália, em 2023. Desde então só conseguiu somar um ponto, com o 10.º lugar no GP dos Estados Unidos, após a desclassificação de Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Ora com o forte acidente que o tirou da corrida no GP dos Países Baixos, a equipa perdeu a paciência e acabou por demiti-lo, sendo substituído por Franco Colapinto, jovem argentino de 21 anos, que vem da academia de pilotos da Williams.

Colapinto já tinha substituído Logan Sargeant no primeiro treino livre do GP de Inglaterra e agora vai ser o piloto titular nos nove grandes prémios que faltam até ao final da temporada. Vai correr com o número 43.

Esta é, recorde-se, uma situação temporária, já que a Williams já contratou Carlos Sainz para 2025.