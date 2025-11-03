A Williams prepara-se para entrar em 2026 com uma nova imagem e uma ambição renovada. A equipa britânica passará a chamar-se Atlassian Williams F1 Team quando antes era denominada por «Atlassian Williams Racing», numa mudança, ténue, que pretende ligar o legado deixado por Sir Frank Williams ao futuro do projeto sob a liderança de James Vowles.

A nova identidade, que entra oficialmente em vigor em janeiro, inclui também um logótipo inspirado no icónico «Forward W», símbolo criado em 1977 e presente em todos os carros que conquistaram os nove títulos de construtores da equipa. A versão modernizada promete refletir «o espírito de inovação e determinação».

Com quase 50 anos de história e considerada uma das três equipas mais bem-sucedidas de sempre na Fórmula 1, a Williams vive agora uma fase de transformação. Sob a propriedade da Dorilton Capital e com os pilotos Carlos Sainz e Alex Albon, a formação de Grove quer recuperar o estatuto de potência competitiva.

James Vowles, diretor da equipa, sublinha o simbolismo da mudança.

«Orgulho-me de anunciar que seremos conhecidos como Atlassian Williams F1 Team. O novo logótipo é inspirado no nosso fundador e representa o elo entre o passado e o futuro. Estamos determinados a escrever um novo capítulo vencedor na história da Williams», referiu.

Também Marcus Prosser, diretor de marketing, reforçou a importância desta nova era da equipa britânica.

«A nossa rica história está a ser reinventada para o futuro. Queremos que os nossos adeptos sintam orgulho nesta transformação e que uma nova geração se ligue à paixão que sempre definiu a Williams», concluiu.