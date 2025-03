O piloto japonês Yuki Tsunoda vai substituir o neozelandês Liam Lawson na Red Bull. A confirmação foi dada na manhã desta quinta-feira pela equipa.

A alteração produz efeitos já para a próxima prova, o Grande Prémio do Japão, de 4 a 6 de abril, com Tsunoda a pilotar como colega de equipa de Max Verstappen em casa.

Lawson, que correu com Tsunoda nas últimas provas de 2024, substituindo Daniel Ricciardo na equipa RB, vai agora pilotar como colega de equipa de Isack Hadjar na Racing Bulls, a equipa secundária da Red Bull.

Nas duas primeiras corridas desta temporada, Lawson teve alguns problemas, não tendo concluído o Grande Prémio da Austrália, no qual teve um acidente. No último fim de semana, cortou a meta no GP da China em 15.º, acabando por ser 12.º fruto das desclassificações de Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Pierre Gasly.

Horner: «Decisão puramente desportiva»

O diretor de equipa, Christian Horner, afirmou, citado em comunicado pela Red Bull Racing, que «Ffoi difícil ver Liam lutar com o RB21 nas duas primeiras corridas». «Como resultado, tomámos coletivamente a decisão de fazer uma troca antecipada. Entrámos na temporada de 2025 com duas ambições: manter o campeonato mundial de pilotos e recuperar o título mundial de construtores e esta é uma decisão puramente desportiva», referiu.