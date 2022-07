A corrida principal de Fórmula 2 do Grande Prémio da Grã-Bretanha, ganha por Logan Sargeant, ficou marcada por um acidente aparatoso logo no início.

Ainda na primeira volta, Roy Nissany, da DAMS, e Dennis Hauger, da Prema, disputavam posição, quando o piloto israelita forçou Hauger a ir para fora da pista.

Na relva, o norueguês não conseguiu travar com a mesma eficácia e o carro, depois de embater numa «salsicha» do corretor, levantou e enfiou-se em cima do monolugar de Nissany.

Ora veja:

Graças ao halo, a barra que protege o cockpit dos pilotos, Roy Nissany não foi atingido e ambos os desportistas saíram ilesos da situação.