Ivan Domingues terminou o Grande Prémio de Espanha, quinta prova do Mundial de Fórmula 3, no sexto lugar, a sua melhor classificação de sempre, depois de, na véspera, já ter surpreendido, com a vitória na corrida sprint.

O piloto de Leiria, com apenas 19 anos, partiu da sétima posição e, numa corrida com vários acidentes, terminou no sexto lugar, amealhando um total de 18 pontos.

O piloto brasileiro Rafael Câmara, que partiu da pole position, fez uma corrida tranquila, somou o terceiro triunfo no Mundial e aumentou a vantagem na liderança da classificação geral.