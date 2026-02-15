Maria Neto vai tornar-se na primeira mulher a competir pela TC Racing, equipa de automobilismo de Thibaut Courtois, guarda-redes do Real Madrid.

A piloto portuguesa, de apenas 15 anos, vai competir ao longo de toda a temporada no campeonato espanhol de Fórmula 4.bem como nas três provas da F4 Winter Series, entre fevereiro e março.

«Juntar-me à TC Racing é um sonho tornado realidade. Desde que comecei no karting que ambicionava chegar aos monolugares», afirmou a piloto ao site da equipa.

Com um percurso precoce no karting, começou aos quatro anos e iniciou a competição oficial no ano seguinte, Maria destacou-se rapidamente, conquistando a Taça de Portugal e vários títulos nacionais, além de se tornar na primeira portuguesa a vencer «fora de portas» em campeonatos de Espanha e Itália.